Alfred Schreuder kwam, zag en overwon met Club: ‘Na het eerste gesprek met Ajax dacht ik wel: Oef!’

Sparta ontsnapt aan degradatie en veroor­deelt Heracles tot play-offs

Wat lang onmogelijk leek is gebeurd: Sparta blijft rechtstreeks in de eredivisie. Vandaag won de Rotterdamse club met 1-3 van Heracles, dat daardoor gedwongen is tot het spelen van play-offs om lijfsbehoud. Het leidde tot uitzinnige vreugde bij de spelers en staf van Maurice Steijn.

17:31