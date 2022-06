Alexandrova zorgt voor verrassing met zege op Sabalenka in finale Rosmalen

Tennisster Ekaterina Aleksandrova heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. In de finale was de 27-jarige Russische duidelijk te sterk voor de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus: 7-5 6-0. Aleksandrova benutte haar tweede wedstrijdpunt via een ace.

Aleksandrova, de nummer 30 van de wereld, kwam in de eerste set nog op een 4-2-achterstand, nadat zij in de zesde game als eerste haar servicebeurt had verloren. Ze wist gelijk terug te breken en deed dat bij een stand van 5-5 nog een keer. Op eigen service was het eerste setpunt gelijk raak voor Aleksandrova.

De tweede set wist de Russische haar tegenstander gelijk te breken zonder in die game een punt te verliezen. De rest van de set ging zonder een game af te staan naar Aleksandrova, waardoor zij het Libéma Open op haar naam schreef.

Aleksandrova won twee jaar geleden in de Chinese stad Shenzhen haar enige eerdere WTA-titel. Enkele weken geleden haalde ze als qualifier de halve finales van het graveltoernooi in Madrid.

Volledig scherm Ekaterina Alexandrova. © ANP

Neutrale vlag

De tennissters uit Rusland en Belarus speelden in Rosmalen onder neutrale vlag. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne mochten ze niet voor hun eigen land uitkomen.

Beide tennissters spraken na afloop van de finale, die ruim een uur en een kwartier duurde, lovend over het toernooi op Nederlandse bodem. ,,Bedankt voor het geweldige toernooi”, sprak winnares Aleksandrova. “Alles was geweldig.” Zij had er ook aandacht voor dat het Libéma Open door de coronapandemie de afgelopen twee jaar niet kon doorgaan. “Het is goed om hier terug te zijn. De sfeer is schitterend.”

Ook verliezend finaliste Sabalenka oogde blij. In haar speech werd de mondiale nummer zes uit Belarus zelfs emotioneel. ,,Ik weet niet waarom ik huil. Ik verwachtte geen finale, maar het is toch weer gelukt.” Sabalenka (24) heeft tien WTA-titels op haar erelijst staan, maar ze wacht nog op haar eerste toernooizege van dit jaar. Ze haalde in april wel de finale op het gravel in Stuttgart.

Vanaf 14.30 uur staat Tim van Rijthoven in de finale bij de mannen tegenover de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev. Volg hier ons liveblog van de mannenfinale in Rosmalen.

Volledig scherm Aryna Sabalenka. © ANP