Alexander Zverev volledig verrast door snoeiharde service ‘lucky loser’: ‘Team heeft werk niet goed gedaan’

,,Ik was volledig verrast toen ik in het begin meteen twee aces om mijn oren kreeg”, zei Zverev na de zege in vier sets (6-4 5-7 6-2 6-2). De 26-jarige olympisch kampioen laat het bekijken van zijn tegenstanders altijd aan zijn staf over, omdat hij zelf zo weinig mogelijk op zijn telefoon wil kijken.

Van de Italiaan Matteo Berrettini, zaterdag zijn tegenstander in de volgende ronde, weet de Duitser alvast iets meer. Tegen de Wimbledonfinalist van 2021 speelde Zverev vijf keer en hij won daarvan vier keer. ,,Hij is een van de beste grasspelers, dus het zal moeilijk worden.” Hij was in de eerste ronde nog in drie sets te sterk voor Gijs Brouwer.