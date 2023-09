Alexander Zverev ontdaan na ‘Hitler-uitspraak’ vanaf tribunes US Open: ‘Onacceptabel, ongelofelijk’

De Duitse tennisser Alexander Zverev raakte behoorlijk van slag tijdens zijn partij op de US Open tegen de Italiaan Jannik Sinner nadat een toeschouwer volgens hem de bekendste uitspraak van Hitler van de tribune had geschreeuwd.

Het zou gaan om de woorden Deutschland über alles, een verwijzing naar het omstreden eerste couplet van het Duitse volkslied van vroeger. Zverev meldde het incident halverwege de vierde set bij scheidsrechter James Keothavong. ,,Dit is onacceptabel. Dit is ongelooflijk, dat is de meest bekende Hitler-uitspraak in de geschiedenis”, zei Zverev.

Tijdens de pauze die daarna volgde, werd de man met behulp van andere toeschouwers geïdentificeerd en werd uit het stadion verwijderd. ,,Blijf alsjeblieft respectvol’’, verzocht de umpire. Onder luid gejuich verliet de supporter, die na even tegenstribbelen meeliep, het stadion.

De Duitse tennisser verloor de vierde set met 6-4. Maar plaatste zich daarna toch met 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3 voor de kwartfinales, waarin hij het opneemt tegen de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz.

Medvedev tegen Roeblev

Daniil Medvedev wacht een bijzondere wedstrijd in de kwartfinales van de US Open. De Russische tennisser neemt het daarin op tegen landgenoot Andrej Roeblev, zijn goede vriend en peetoom van zijn dochter Alisa.

Medvedev haalde de laatste acht door een overwinning op Alex de Minaur. De winnaar van het grandslamtoernooi in New York in 2021 versloeg de Australiër met 2-6 6-4 6-1 6-2.

Hij stond in 2020 in de kwartfinales ook tegenover Roeblev op de US Open. Toen won Medvedev. “We zijn echt hele goede vrienden. Daar gaat denk ik nooit iets tussen komen. We delen alles met elkaar. We reizen veel en zijn zoveel onderweg. Het is dan fijn om zo’n vriend op de tour te hebben.” Het dochtertje van Medvedev werd vorig jaar oktober geboren.

Ondanks de sterke band wil Medvedev ten koste van zijn vriend de laatste vier op de US Open halen. “Op de baan zijn we straks even geen vrienden, want we willen allebei winnen.

