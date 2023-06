Alexander Zverev haalt jaar na dramatische aftocht op Roland Garros weer halve finale en treft Casper Ruud

Voor Zverev was het een emotionele zege, want een jaar geleden ging het in de halve finale tegen Rafael Nadal gruwelijk mis voor de Duitser. Na een ongelukkige beweging gleed hij uit en scheurde de banden in zijn rechterenkel af. Zverev moest destijds in een rolstoel van de baan en was maandenlang aan het revalideren. Daardoor is hij op de wereldranglijst buiten de top 20 gevallen.

,,Het afgelopen jaar is het moeilijkste van mijn leven geweest”, zei Zverev direct na zijn zege op Etcheverry (ATP-49). ,,Tennis is mijn leven. Dat ik niet kon spelen was verschrikkelijk.” Hij sprak van een moeilijke partij. ,,Mijn tegenstander heeft het hier fantastisch gedaan. Niet voor niets had hij hier voor deze partij nog geen set verloren. Ik weet zeker dat we nog veel van hem gaan horen. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gehaald. De rest doet er voor mij op dit moment niet zoveel toe. Ik hoop op een mooie voortzetting in Parijs.”

Volledig scherm Casper Ruud (links) verslaat Holger Rune. © AFP

Casper Ruud

Zverev neemt het in de halve finale op tegen Casper Ruud. De Noorse nummer 4 van de wereld versloeg de Deen Holger Rune, die twee plaatsen lager in de ranking staat. Dat deed hij in vier sets, 6-1, 6-2, 3-6, 6-3.

Ruud en Rune stonden vorig jaar ook tegenover elkaar in de kwartfinales van Roland Garros. Ruud zegevierde toen in vier sets.

De Noor verloor vorig jaar in de finale van Roland Garros van Rafael Nadal, de Spanjaard die nu vanwege een blessure niet van de partij is.

De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld.

