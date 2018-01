Alex Schalk: 'Voor NAC debuteren was een droom die uitkwam'

,,Ik ben geboren en getogen in Breda en ik heb alle jeugdteams doorlopen van NAC. Ik was een fan van de club en het was een droom die uitkwam om te debuteren voor NAC", zo zegt hij in een interview met de website football-oranje.com. ,,Ik heb nog steeds contact met erg veel mensen van de club. Nog altijd vind ik het erg leuk om een wedstrijd van NAC te bezoeken als ik in Nederland ben", aldus de spits, die bij NAC-fans bekend stond als 'Der Bomber van Breda'.

Ross County

Het huwelijk tussen Schalk en NAC was niet erg succesvol. 'Der Bomber' belandde na avonturen bij Jong PSV en Go Ahead Eagles uiteindelijk in 2015 bij het Schotse Ross County, waar de rappe aanvaller het nog altijd uitstekend naar zijn zin heeft. Ook oud-NAC speler Kenny van der Weg speelt voor de club. In 2016 maakte Schalk zich onsterfelijk bij de Schotse club, door het winnende doelpunt te maken in de finale van de Schotse League Cup. In het duel met Hilbernian maakte de Bredanaar in de 89ste minuut het winnende doelpunt namens zijn club. Hierdoor won Ross County de eerste prijs in de clubgeschiedenis. ,,Dit moment is tot nu het het hoogtepunt van mijn loopbaan", aldus Schalk.

Laatste plaats