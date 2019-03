Alex Pastoor moet SCR Altach uit de brand helpen

Altach is de huidige nummer elf van de Bundesliga. Pastoor moet de club behoeden voor degradatie. Op 30 maart beginnen in Oostenrijk de play-offs, een serie van tien wedstrijden tussen de nummers 7 en 12. Hekkensluiter en nummer twaalf Wacker Innsbruck heeft één punt minder. Alleen de nummer twaalf degradeert in Oostenrijk.



Pastoor leidde Sparta in 2016 naar de titel in de Jupiler League. Hij werd in december 2017 ontslagen in Rotterdam en was sindsdien zonder club.