Alderweireld: PSV heeft net als Oranje grote stappen gezet

Champions LeagueTottenham Hotspur komt na de competitiezege bij West Ham United (1-0) in goede doen naar Eindhoven voor het duel in de Champions League met PSV.

De ploeg uit Noord-Londen, net als de landskampioen puntloos in groep B, moet winnen om nog kans te maken de poulefase te overleven. Toby Alderweireld, onder de indruk van het elftal van trainer Mark van Bommel, verwacht een loodzware avond.

Alderweireld merkt duidelijk dat het Nederlandse voetbal de weg omhoog heeft gevonden, PSV in het bijzonder. ,,Een beetje realismevoetbal, counterachtig en solide achterin”, schetst hij. ,,Lange ballen naar Luuk de Jong, die sterk is. Lopende mensen, snelle spelers aan de zijkanten. Een heel gevaarlijk team, dat net als Oranje een stap vooruit heeft gezet. Zeker een geduchte tegenstander.”

Coach Mauricio Pochettino moet de tactische analyse voor de ontmoeting met PSV nog geven, maar Alderweireld durft zich wel aan een voorspelling te wagen. ,,We gaan er vol op”, stelt hij, ,,maar blijven natuurlijk verstandig voetballen. En we gaan proberen in onze stijl te spelen. Door druk te zetten, veel aan de bal te zijn. Maar zoals gezegd: het wordt lastig. We zullen echt top moeten zijn.”

Spurs mag uitstekend draaien in de competitie, de prestaties in Engeland zorgen niet voor gemakzucht. ,,We onderschatten nooit iemand. We zijn harde werkers met kwaliteit die niet naar Eindhoven komen en denken: we gaan dat wel eventjes doen. We weten dat we moeten winnen woensdag. Natuurlijk zorgen de resultaten in de Premier League voor vertrouwen. Dat moet je ook willen uitstralen.”