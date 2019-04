Alderweireld: Als je zo’n film maakt, denk je: dat kan helemaal niet

Toby Alderweireld maakte zich rond middernacht in het Etihad Stadium na de miraculeuze ontknoping tussen Tottenham Hotspur en Manchester City (4-3) op voor een lange terugreis naar Londen. Mist boven de Britse hoofdstad gooide het vluchtschema van de komende tegenstander van Ajax in de halve finale van de Champions League in de war. De Belg hield er rekening mee pas rond zonsopgang in zijn bed te kunnen stappen.

Door Geert Langendorff

In geen geval had hij de slaap eerder kunnen vatten. Nooit raasde er meer adrenaline door zijn lijf. ,,Je gaat van de hel naar de hemel”, vatte de verdediger zijn emoties samen. Hij doelde op de treffer van Raheem Sterling in blessuretijd. Dankzij ingrijpen van de VAR werd die afgekeurd vanwege buitenspel. Zodoende ging niet City maar Spurs door naar de laatste vier. ,,Als je zo’n film maakt, denk je: dat kan helemaal niet.”

Alderweireld kan niet wachten op het weerzien met Ajax. Als schuchtere tiener meldde hij zich in 2004 op De Toekomst. ,,Ik zat met Daley Blind in de klas”, vertelt hij. Negen jaar later vertrok de international van de Rode Duivels als een gevierd man met drie landstitels op zak naar Atlético Madrid. Via Southampton belandde hij in 2015 op White Hart Line. ,,Via de voordeur. Dat is heel belangrijk. De ontvangst in de Arena zal mooi zijn.”

Wetten

In de euforie breekt Alderweireld met de ijzeren wetten van het profvoetbal die voorschrijven dat spelers nooit tevreden mogen zijn. Op de ontmoeting met Ajax, zo geeft hij aan, staat weinig druk. ,,Voor beide ploegen is het wel oké, snap je? We kunnen vrij voetballen, hebben niets meer te verliezen. Natuurlijk zullen we teleurgesteld zijn als we de finale niet halen, net als Ajax, maar we kunnen terugkijken op een mooi parcours.”



De impact van de kraker tegen Manchester City speelt hier een belangrijke rol in. Spurs gold als underdog in het tweeluik. Net als Ajax achtereenvolgens tegen Real Madrid en Juventus. Door min of meer het onmogelijke te presteren, voelt Alderweireld zich al een gelukkig man. ,,We schreven een beetje geschiedenis. Elke Spurs-fan die aan deze wedstrijd terugdenkt, zal dat met een glimlach doen. De rest is alleen maar bonus.”

Gelijktijdig dringt het besef door deel uit te maken van een speciaal team waarbij alles op zijn plaats valt. De vergelijking met Ajax dringt zich als vanzelf op. ,,City was favoriet. Als je onze bank alleen al vergelijkt met die van. Dat is een groot verschil. Als je hard blijft werken en blijft geloven in een positief resultaat, dan kan je veel bereiken. Dat laten wij maar zeker ook Ajax zien.”