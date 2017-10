Alderweireld: Als ik wegga, moet Vertonghen mee

Stijn Vreven kijkt niet om in wrok: 'Ik ben ontzettend blij dat ze me ontslagen hebben'

12:58 BREDA - NAC oefent donderdagmiddag in het eigen stadion tegen Waasland-Beveren. Tegen de club dus die Stijn Vreven een jaar geleden de laan uitstuurde. Een oefenwedstrijd spelen tegen de club die je heeft ontslagen. Hoe voelt dat? ,,Ik lig er niet wakker van”, zegt Stijn Vreven als hem die vraag wordt voorgelegd. ,,Waarom zou ik?”, voegt hij er niet begrijpend aan toe. ,,Of het mijn oude club is of niet. Dat maakt toch niet uit.”