Alcaraz treft Medvedev in halve finale US Open na zege op Zverev, Sabalenka tegen Keys in halve eindstrijd

Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Spaanse nummer 1 van de wereld en titelverdediger versloeg in de kwartfinale de Duitser Alexander Zverev in drie sets: 6-3, 6-2, 6-4.

Alcaraz ontmoet in de halve eindstrijd in New York de Rus Daniil Medvedev, die voor de vierde keer de halve finales van de US Open heeft bereikt. De als derde geplaatste Medvedev versloeg zijn goede vriend en landgenoot Andrej Roeblev eveneens in drie sets: 6-4, 6-3, 6-4.

De partij werd afgewerkt onder tropische omstandigheden. De temperatuur in New York liep op tot ruim boven de 30 graden. ,,De omstandigheden waren extreem zwaar”, pufte de nummer drie van de plaatsingslijst meteen na de partij. ,,Het enige voordeel was dat we er allebei evenveel last van hadden.”

,,Aan het einde van de eerste set kon in de bal bijna niet meer zien. In de derde set kwam ik een paar keer een break achter. Maar het enige dat ik dacht was: ‘gelukkig is er na deze set een pauze van tien minuten en kan ik even onder de koude douche stappen’. Gelukkig was dat niet nodig, maar ik ga nu alsnog.”

Volledig scherm Daniil Medvedev probeert tussen twee games in wat af te koelen. © AFP

Sabalenka naar halve finale

Bij de vrouwen bereikte Aryna Sabalenka voor het derde jaar op rij de laatste vier. De 25-jarige tennisster uit Belarus, als tweede geplaatst in New York, won eenvoudig van de Chinese Zheng Qinwen: 6-1, 6-4.

De Chinese stond voor het eerst in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Ze won in de vierde ronde van de Tunesische Ons Jabeur, vorig jaar finaliste in New York. Sabalenka weet sinds kort dat ze door de vroege uitschakeling van de Poolse Iga Swiatek na het toernooi zeker is van de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

Het leverde Sabalenka geen extra zenuwen op. Ze won meteen op de opslagbeurt van de Chinese en liep uit naar 5-0. Toen pas lukte het Zheng om een game te winnen, maar Sabalenka pakte de set met 6-1. In de tweede set kon de Chinese nummer 23 van de wereld beter partij bieden. Op 3-3 in de set benutte de Belarussische haar eerste breakpunt van de tweede set. Twee games later kreeg ze haar eerste matchpoint, maar Zheng werkte dat weg. Op het tweede matchpoint op eigen service was het wel raak.

Sabalenka neemt het donderdag in de halve finale op tegen de 28-jarige Madison Keys. De als 17de geplaatste Amerikaanse versloeg in de kwartfinale de Tsjechische Marketa Vondrousova met 6-1 6-4.

De als negende geplaatste Vondrousova, die in juli Wimbledon won, bleek onmachtig om ook maar één van de negen breakpoints tegen Keys om te zetten. Keys daarentegen greep elke kans die op haar pad kwam en zette er drie op drie om. Voor de zesde keer gaat ze door naar de laatste vier van een grand slam.

Keys zei dat de thuissteun hielp om de negen breakpoints van Vondrousova te overleven. ,,Ik speel hier graag, voor eigen publiek. Je hebt nooit het gevoel dat een situatie onoverkomelijk is”, aldus Keys.

Volledig scherm Aryna Sabalenka © AP

