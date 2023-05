Alcaraz en Djokovic beginnen goed in Parijs, Sluiter ziet Svitolina winnen

De 36-jarige Djokovic mikt op zijn derde titel op Roland Garros. In 2016 en 2021 was hij de beste in Parijs. Vorig jaar verloor hij al in de kwartfinales, van Rafael Nadal.



Djokovic serveerde tegen Kovacevic bij 5-4 in de derde set voor de wedstrijd toen hij door een aantal slordigheden werd gebroken. Het mondde uit in een tiebreak, waarin Djokovic scherp oogde en een vierde set overtuigend wist te voorkomen. Na 2 uur en 36 minuten maakte hij het af met een harde forehandreturn.

Djokovic heeft dit gravelseizoen nog geen titel gepakt. Hij speelde zijn eerste wedstrijd in bijna twee weken. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Hongaar Marton Fucsovics. De 22-voudig grandslamkampioen kan de als eerste geplaatste Carlos Alcaraz al bij de laatste vier tegenkomen.

Alcaraz te sterk voor Cobolli

Carlos Alcaraz is overtuigend begonnen aan Roland Garros. De als eerste geplaatste Spanjaard stond in de openingsronde maar zeven games af tegen de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli. Het werd 6-0, 6-2, 7-5. De eerste twee sets duurden gezamenlijk slechts 53 minuten, ruim 10 minuten korter dan de derde set.

Cobolli pakte pas bij 6-0 2-0 zijn eerste game en zijn eerste game werd met luid gejuich ontvangen op de tribunes van het Court Suzanne Lenglen. De Italiaanse nummer 159 van de wereld wist in de derde set aardig mee te komen met de mondiale nummer 1, maar spannend werd het geen moment.

Alcaraz liet in de derde set bij 5-3 drie wedstrijdpunten onbenut, werd vervolgens gebroken, maar maakte het bij 6-5 af op zijn vijfde wedstrijdpunt. Voor Alcaraz was het zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds de US Open, die hij in september van vorig jaar wist te winnen. De Spanjaard meldde zich begin dit jaar met een beenblessure af voor de Australian Open.

In de tweede ronde neemt Alcaraz het op tegen de Japanner Taro Daniel. Vorig jaar verloor Alcaraz in Parijs in de kwartfinales van Alexander Zverev.

Sluiter ziet Svitolina winnen

Elina Svitolina, die zaterdag al het WTA-toernooi in Straatsburg won, was in de eerste ronde op Roland Garros te sterk voor de Italiaanse Martina Trevisan: 6-2, 6-2. Svitolina ging in maart de samenwerking aan met Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens bijstond en naar de mondiale top tien loodste. Svitolina is mede door een bevalling teruggevallen op de wereldranglijst. Ze begon het toernooi in Straatsburg als de nummer 508 van de wereld. Ze stond ooit derde.

Svitolina neemt het woensdag in de tweede ronde in Parijs op tegen Storm Saunders uit Australië.

