Alberda, Hiddink, Van Gaal, Wiegman en Zonderland willen Nederland in beweging krijgen

De coronacrisis maakt volgens Joop Alberda voor altijd duidelijk wat de impact van sport is. ,,Dat hoeven we vanaf nu nooit meer uit te leggen. Sport is als een schilderij. Je mist het pas als je het weghaalt”, zegt de 68-jarige Fries.

Hij gaat morgen, via een video-call, in gesprek met minister Martin van Rijn en staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Het doel? ,,We gaan een poging doen de politiek en de samenleving te overtuigen. Als we kunnen stoppen met roken, kunnen we ook stoppen met zitten. Wij hebben niet direct de oplossing voorhanden. Maar vanuit onze expertise zien we dat de norm voor bewegen steeds verder afglijdt. Sport is een instrument dat mensen verbindt, dat eenzaamheid vermijdt, sociale cohesie stimuleert en het werkt preventief: bewegen voorkomt later gezondheidsklachten.”

Alberda voert het eerste gesprek met de politici samen met oud-volleyballer Bas van de Goor en neuropsycholoog Erik Scherder, onderdeel van wat hij zijn ‘Fabulous Six’ noemt. Louis van Gaal, Guus Hiddink, Sarina Wiegman en Epke Zonderland zijn de anderen. Het plan, door Alberda opgezet met de voetbaltrainers Van Gaal, Hiddink en Johan Cruijff, dateert al uit 2014. Het belandde destijds echter in de la.

,,Louis, Guus, Johan en ik waren het erover eens dat het bewegen in Nederland dramatische vormen aanneemt. Maar het ‘momentum’ in de samenleving was er niet. Maurice de Hond zei tegen ons: als dat er niet is, is het net alsof je een steen in de vijver gooit. Het water kabbelt naar de zijkant en iedereen gaat over tot de orde van de dag. Daarom hebben we het toen niet gedaan.”

Nu de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat er wekenlang amper gesport kon worden en uit onderzoeken alarmerende cijfers kwamen, vindt Alberda het tijd om het onderwerp alsnog op de agenda te zetten. ,,Door de coronacrisis konden we niet naar de kapper, mijn haar begon te groeien. Het gevoel van de jaren 70 kwam terug: protest, het moet anders. Ik heb zoveel te danken aan de sport, daar wil ik graag wat voor terugdoen. Ik zou het mezelf ook verwijten als we niets zouden doen met iets waar we zo lang over hebben nagedacht.’’