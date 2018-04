Alba: We kunnen dit seizoen opnieuw drie prijzen pakken

In 2015 won Barcelona de Champions League, de nationale titel en de Spaanse beker. ,,Ik heb het gevoel dat we dit seizoen opnieuw deze drie prijzen kunnen pakken'', aldus Alba. ,,Niet alleen liggen we in de betreffende evenementen op schema, we spelen ook heel constant en op een zeer hoog niveau. Alles is daarom mogelijk.''



De voorsprong in de Primera Division op achtervolger Atletico Madrid is 9 punten. Bovendien is Barcelona in de competitie nog ongeslagen. In de beker staat de club inmiddels in de finale.