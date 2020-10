Alario leidt Leverkusen met twee goals langs Augsburg

Video Verdrieti­ge De Koning na histori­sche 0-13: ‘Je voelt de pijn van die jongens’

17:51 Zaterdag leed VVV de historische 0-13 nederlaag tegen Ajax. Morgenavond staan de Venlonaren alweer voor een nieuwe uitdaging. In De Koel is FC Den Bosch dan de tegenstander in het KNVB-bekertoernooi. De grote vraag: Hoe lap je een elftal weer op na zo’n stevige dreun? ,,We gaan ons terug knokken”, zegt trainer Hans de Koning.