Ajax zonder Mazraoui op bezoek bij Lille

Schmidt blij met terugkeer Götze: ‘Hij kan ons elftal beter verbinden’

17 februari Roger Schmidt verwacht bij PSV donderdagavond in Athene nog geen wereldwonderen van Mario Götze, die is teruggekeerd van een blessure. Toch is de coach blij dat de routinier terug is bij zijn team. ,,Mario kan ons elftal beter verbinden en zeker een impact hebben, hoewel we niet moeten vergeten dat hij zes, zeven weken niet heeft gespeeld.”