Ajax ziet smaakmaker Kudus geblesseerd uitvallen

Giro Almeida pareert spelden­prik Kelderman in zware bergrit, dagzege voor O'Connor

17:45 Ben O’Connor heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen, een rit over Dolomietencols met een aankomst bergop in Madonna di Campiglio. Bij de klassementsmannen rolde Wilco Kelderman even met de spierballen op de slotklim, maar rozetruidrager João Almeida was bij de les.