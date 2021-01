Ajax zet vol in op komst Sébastien Haller

En coach Ten Hag weet wat hij aan Haller heeft. Met de Franse aanvaller, die eind vorig jaar debuteerde voor Ivoorkust, werkte hij succesvol samen in Utrecht. In 2,5 jaar en in 90 competitieduels was de lange aanvaller 45 maal trefzeker. Ten Hag was bij zijn vorige werkgever laaiend enthousiast over de capaciteiten van de veelzijdige Haller, die in 2017 werd verkocht aan Eintracht Frankfurt. FC Utrecht incasseerde zeven miljoen voor de Fransman, die in 2015 voor één miljoen euro was overgenomen van Auxerre.



In de Bundesliga was hij in twee seizoenen goed voor 24 treffers in 60 duels, waarna de interesse uit de Premier League was gewekt. West Ham United legde in 2019 liefst 50 miljoen euro voor hem neer. In anderhalf jaar kwam hij tot 48 duels in de Premier League, waarin hij tien keer scoorde. Haller ligt nog tot 2024 vast bij West Ham United.