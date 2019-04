Ajax won nog nooit een tweeluik met Italianen in de Champions League

Slechts eenmaal schakelde een Nederlandse club over twee wedstrijden een Italiaanse tegenstander uit in de Champions League dan wel de Europa Cup 1. Dat was Feyenoord, dat in 1969 in de tweede ronde AC Milan de baas was (1-0 verlies uit, 2-0 winst thuis). Alle andere tweekampen in het hoogste Europese toernooi mondden uit in een nederlaag.



Ajax won in de EC1/Champions League dus nog nooit een tweekamp met een Italiaanse club. Maar deze cijfers zeggen ook weer niet alles: de Amsterdammers wonnen op dit niveau wél driemaal een finale tegen Italianen: tegen Inter Milaan (1972, 2-0), Juventus (1973, 1-0) en AC Milan (1995, 1-0). Dat waren dus confrontaties over één wedstrijd. Sinds die laatste finale trokken Nederlandse clubs in de Champions League in alle vijf tweekampen uiteindelijk aan het kortste eind.



In de Europa League en zijn voorlopers waren de Italiaanse clubs ook meestal te sterk voor Nederlandse clubs. De laatste keer dat een Nederlands team een Italiaanse ploeg uitschakelde in de knockoutfase van een Europees toernooi, was in 2012. AZ was in de achtste finale van de EL net iets beter dan Udinese. Thuis won AZ met 2-0 door doelpunten van Maarten Martens en Erik Falkenburg. In de uitwedstrijd kwam AZ al na twee minuten met tien man te staan, vanwege rood voor Nick Viergever. Na een half uur stond het tot overmaat van ramp al 2-0 voor de thuisploeg en leek AZ geslagen. Maar via een goal van Falkenburg ging de ploeg van trainer Gertjan Verbeek toch een ronde verder.