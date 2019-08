Ajax wil na Neres ook Ziyech langer binden

Eerste prijs binnen Babel grijpt met Galatasa­ray de Turkse Supercup

7 augustus Met Ryan Babel in het elftal heeft Galatasaray de Turkse Supercup gewonnen. De formatie van coach Fatih Terim versloeg in Ankara Akhisar Belediyespor: 1-0. Younès Belhanda zorgde voor de winnende 1-0. De Marokkaan scoorde in de 39e minuut.