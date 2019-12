Ajax weer in de Europa League: nog geen AZ, maar APOEL wel weer optie

Ajax was vorig seizoen een paar seconden verwijderd van een plek in de Champions League-finale. Gisteravond werd de ploeg van Erik ten Hag al in de poulefase uitgeschakeld. De Europa League voelt nu voor veel spelers en supporters nog als een straf, maar er is genoeg om naar uit te kijken.

Ajax veroverde in het seizoen 2016/2017 de harten van miljoenen fans toen het onder Peter Bosz de finale van de Europa League bereikte. De wedstrijden tegen Celta de Vigo, Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon zitten bij veel Ajacieden nog vers in het geheugen. De finale tegen Manchester United werd er een om snel te vergeten, maar Ajax zette zich in 2017 weer mondiaal op de kaart. Twee jaar later kreeg dat een prachtig vervolg met de zeges op Real Madrid en Juventus in de Champions League, maar ook nu maakte met Tottenham Hotspur een Engelse opponent een ruw einde aan een mooie voetbaldroom.



Dit seizoen hoopte Ajax opnieuw ver te komen in de Champions League, maar na de nederlaag tegen Valencia is dat sprookje voorbij. Wat rest is een plek in de knock-outfase van de Europa League. Dat voelt voor veel spelers en supporters op dit moment ongetwijfeld nog als een straf, maar er is genoeg om naar uit te kijken. Een aantal zaken op een rij.

Volledig scherm Donny van de Beek wordt onderuit gehaald door Nabil Fekir. © ANP

Loting

De loting voor de zestiende finales van de Europa League is komende maandag vanaf 13.00 uur op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon, Zwitserland. Voorlopig zijn 16 van de 32 teams bekend die zullen gaan uitkomen in de zestiende finales. De Europa League heeft een extra ronde ten opzichte van de Champions League, maar de knock-outfases van deze toernooien beginnen wel in dezelfde week.



De achtste finales van de Champions League gaan op dinsdag 18 februari van start. De returns worden vanaf 10 maart gespeeld. De zestiende finales in de Europa League beginnen op donderdag 20 februari. De returns zijn een week later al. Op 12 en 19 maart worden de achtste finales gespeeld. Na die datum zijn er zowel in de Champions League als de Europa League nog acht teams over.

Mogelijke tegenstanders

De ploeg van Erik ten Hag zal het in de zestiende finales gaan opnemen tegen de ‘mindere goden.’ Een club die bij de slechtste nummers drie uit de Champions League hoort of die tweede is geworden in de poulefase van de Europa League. Voorlopig is alleen duidelijk dat APOEL Nicosia tweede zal worden. De club uit Cyprus is dus een mogelijke tegenstander voor Ajax, dat in de voorronde van de Champions League dit jaar al won van APOEL.



Sevilla, Espanyol en Celtic zijn poulewinnaars en kunnen Ajax dus niet loten. Wel kan Manchester United een mogelijke tegenstander zijn, maar dan moet AZ donderdagavond wel winnen op Old Trafford. Ook Sporting Braga of Wolverhampton Wanderers is een mogelijke tegenstander. Donderdagavond worden alle mogelijke tegenstanders van Ajax duidelijk. Vanuit de Champions League is al zeker dat Red Bull Salzburg een geplaatste status heeft. Inter en/of Benfica verliezen die status mogelijk nog als er een betere nummer drie komt.

Volledig scherm Ajax won in de play-offs voor een plek in de Champions League afgelopen zomer van APOEL Nicosia. De club uit Cyprus is een mogelijke tegenstander bij de loting van komende maandag. © BSR Agency

Mogelijke clash met AZ of Feyenoord

Kan Ajax in de Europa League ook loten tegen een Nederlandse tegenstander? Dat kan, maar in de zestiende finales worden teams uit hetzelfde land nog van elkaar gescheiden gehouden bij de loting. Ajax zal eind februari dus niet AZ of Feyenoord (als het doorgaat) treffen in de zestiende finales. In maart kan dat wel gebeuren in de achtste finales.

Volledig scherm Nick Viergever maakt op miraculeuze wijze de 1-3 tijdens Schalke 04 - Ajax op 20 april 2017. © ANP

Finale in Gdańsk

Vorig seizoen hadden flink wat Ajax-fans hun reis naar Madrid al geboekt, zo zeker waren ze van hun zaak. Met een goedkope optie tot annuleren kunnen supporters ook hun vlucht naar Polen en hotel in Gdańsk al gaan boeken. In deze fraaie stad in het noorden van Polen wordt op woensdag 27 mei namelijk de finale van de Europa League gespeeld. Dat zal gaan gebeuren in het Stadion Energa Gdańsk, de thuishaven van de Poolse bekerwinnaar Lechia Gdańsk.