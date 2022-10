Ajax wacht orkaan Diego: Napoli valt aan in de geest van heilige Maradona

Met video Michael van Gerwen wint World Grand Prix ondanks buikkram­pen in finale: 'Shit happens’

Michael van Gerwen heeft voor de zesde keer in zijn carrière de World Grand Prix gewonnen. In de finale was de Brabander gisteravond te sterk voor Nathan Aspinall: 5-3. Voor Mighty Mike is het al het derde major-toernooi dat hij dit jaar wint.

10 oktober