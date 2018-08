Ajax waakt voor een nieuwe thriller

Door Daniël Dwarswaard



Het kolossale Olimpiejsky Stadion van Kiev is indrukwekkend en imposant. Hier, aan de rand van de Oekraïense hoofdstad, moet Ajax vanavond de kroon zetten op een tamelijk vlekkeloze kwalificatiereeks richting het heilige doel: deelname aan de Champions League. De thuiszeges tegen Sturm Graz, Standard Luik en vorige week Dinamo Kiev brengen qua beleving in het stadion voorzichtig de herinnering terug naar het succesvolle seizoen 2016-2017 waarin Ajax de Europa League-finale haalde.



Toén ging Ajax ook met een comfortabel gemoed op weg naar cruciale uitwedstrijden. In de kwartfinale werd Schalke 04 thuis met 2-0 verslagen, maar werd de return een meeslepende thriller. Bijna knock-out maakte Nick Viergever in de verlenging de klutsgoal der klutsgoals. Halve finale tegen Lyon? 4-1 winst in de Arena, maar in Frankrijk wankelde Ajax weer (3-1 verlies). Uiteindelijk overheerste de totale euforie van een nooit verwachte finaleplaats in Europa, maar wat ging het nog moeizaam.