Ajax volgende stap in carrière van Caitlin Dijkstra: 'Hoop op veel speelminuten'

Ja, ze leeft in een soort van roes. Komend seizoen speelt Caitlin Dijkstra voor Ajax, de regerend kampioen en bekerhouder. Ook zit de uit de Breda afkomstige Dijkstra in de voorselectie van Oranje onder 20 en wil ze graag mee naar het WK, later deze zomer in Frankrijk. Ondertussen moet ook de verhuizing naar Amsterdam geregeld worden. Negentien jaar is ze pas en de wereld ligt voor haar open. ,,Ik wil me blijven ontwikkelen en stappen maken."

Drie jaar geleden al maakte ze de overstap van het Bredase JEKA naar CTO Zuid in Eindhoven. Bij haar oude club zijn ze Dijkstra altijd blijven volgen. Haar broer Marvin maakt er nog steeds deel uit van de selectie. Dijkstra speelde er vanaf haar zesde, tussen de jongens. Zoals ze dat ook op straat deed, samen met Marvin en haar andere broer Justin. ,,We waren altijd buiten, met de bal bezig." Dijkstra komt uit een echte sportfamilie. Haar moeder beoefende allerlei sporten. Pa Meindert Dijkstra werd bekend als prof van NAC en Willem II. Natuurlijk heeft ze met haar ouders over haar sportieve toekomst gesproken. Het is en blijft een grote stap, vanuit het altijd wat beschermende zuiden naar wereldstad Amsterdam. Dijkstra is er niet bang voor. ,,Het zal zeker allemaal wat harder zijn. Maar ik kan daar wel mee omgaan hoor. Ik heb mijn mondje bij, als het moet."

Geen sprong in het diepe

In Eindhoven woont ze op de sportcampus. Een inspirerende omgeving. Zo'n veertig jonge sporters bij elkaar. De meiden van haar team. Maar ook talentvolle wielrenners, judoka's en sporters uit andere disciplines. Dijkstra combineert er topsport met een mbo-opleiding marketing & communicatie. In Amsterdam betrekt ze straks ruimte in een zelfde CTO. En ook stroomt ze er door naar het derde leerjaar van haar studie. ,,In feite verandert er niet zoveel. De setting blijft hetzelfde. Het is geen sprong in het diepe. Er wonen ook vriendinnen, uit Oranje."

Niettemin stond haar leven een tijdje terug wel even op z'n kop. Ajax liet weten interesse in haar te hebben. Een maandje geleden pas. Haar trainers bij CTO Eindhoven stelden haar op de hoogte. De gesprekken verliepen positief. Twee weken geleden werd het contract getekend, een verbintenis voor een jaar. Dijkstra wil slagen bij de landskampioen. ,,Ik hoop op heel veel speelminuten en op termijn een plek in de basis. De concurrentie is groot. Dat maakt het tot een mooie uitdaging."

Bij CTO Zuid en in Oranje valt ze op, als centrale verdediger met rust en overzicht. Ook haar inspeelpass wordt als een sterk punt beschouwd. In Oranje onder 19 maakte ze vorig jaar bovendien haar eerste interlanddoelpunt, in de met 12-0 gewonnen partij tegen Letland. Ook heeft ze met die ploeg al een EK in de tas zitten.

WK in Frankrijk

Het eerstkomende doel is een plekje in de definitieve selectie van bondscoach Michel Kreek, voor het WK met de lichting Onder 20. Binnenkort begint de voorbereiding, met telkens trainingsblokken van drie tot vijf dagen. Het toernooi wordt van 5 tot 24 augustus in Bretagne gespeeld. In de poulefase treft Oranje gastland Frankrijk, Ghana en ook Nieuw-Zeeland. ,,Het lijkt me een geweldige ervaring om dat mee te maken. Ik ga er alles aan doen om er bij te zijn. Al betekent het wel dat ik dan later bij Ajax aansluit."

Dijkstra was al een aandachtig toeschouwer bij de bekerfinale van Ajax tegen PSV, de club die haar eigen CTO Zuid uitschakelde in de halve finale. Ze keek met een neutrale blik naar de wedstrijd. Al besefte ze wel dat Ajax volgend seizoen ook haar team is. Hoewel ze nu ook in een topsportomgeving leeft, wordt straks alles anders. ,,Ajax moet altijd kampioen worden en de beker winnen. Dat is bij de mannen zo en bij de vrouwen is het niet anders. Bij Ajax gaat het om presteren, overal en altijd."

Verder doorgroeien

Met CTO Zuid speelde Dijkstra in de vierde divisie, als meidenteam tegen vaak oudere jongens. ,,Een pittige competitie, waarin je veel kunt leren. Die jongens zijn fysiek sterker, sneller, duelkracht is belangrijk. Je moet als opleidingsteam echt oppassen om niet overrompeld te worden." In de eredivisie verwacht Dijkstra verder te kunnen doorgroeien. Nu al traint ze vijf tot zes keer in de week, op het veld en in het krachthonk. Bij Ajax zal het niet veel anders zijn. ,,Misschien zal de trainingsintensiteit wat hoger liggen."