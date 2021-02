Ajax verhuurt miljoenenaankoop aan hekkensluiter Kroatië

Michel Vonk vertrekt na drie jaar bij Jong AZ

14:54 AZ neemt na dit seizoen afscheid van Michel Vonk, de trainer van de Alkmaarse beloften. Vonk (52) is met Jong AZ actief in de Keuken Kampioen Divisie. In onderling overleg hebben de clubleiding en Vonk besloten om in de zomer uit elkaar te gaan.