Ajax-vak deels ontruimd na incident met knalvuurwerk

Tadic ziet ruimte voor verbete­ring: ‘Dat had het voor ons makkelij­ker gemaakt’

21:11 Ajax heeft in één helft afgerekend met een uitgedund Besiktas. De Amsterdammers domineerden de hele wedstrijd en boekten uiteindelijk een 2-0 overwinning. Dusan Tadic is tevreden over het optreden van zijn ploeg.