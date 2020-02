Ajax-tegenstander Getafe vreest vertrek van topscorer

De transfermarkt in Spanje is gesloten. Maar Barcelona mag toch nog een aanvaller aantrekken omdat het kan aantonen dat Ousmane Dembélé lang uit de roulatie is. Ook Luis Suaŕez kampt met een zware blessure. Volgens de regels in Spanje mag Barcelona geen aanvaller meer uit een buitenlandse competitie halen.

De Spanjaard Rodríguez is dit seizoen met negen competitietreffers topscorer van Getafe, de verrassende nummer drie van La Liga. Ajax gaat op 20 februari op bezoek in de voorstad van Madrid. De return is een week later in Amsterdam. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de achtste finales.