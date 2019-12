Ajax tegen Getafe in zestiende finales van Europa League

Getafe werd tweede in een poule met Basel, Krasnodar en Trabzonspor. De Spanjaarden versloegen Krasnodar tijdens de laatste speelronde met 3-0 en bleven de Russische club van Tonny Vilhena daardoor voor in de strijd om de tweede plek achter FC Basel. In de Primera Divison werd Getafe vorig seizoen vijfde, vlak achter Valencia, dat dit seizoen Ajax uit de Champions League gooide. Op de slotdag van de groepsfase verloren de Amsterdammers in eigen huis met 0-1, waar een gelijkspel voldoende was om de knock-outfase te halen van het grootste Europese clubtoernooi.