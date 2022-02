Ajax strijdt in Lissabon tegen Benfica om goede uitgangspositie

LIVE | Premier en koning ontvangen olympische medaille­win­naars

De Nederlandse olympiërs die bij de Spelen in Peking een medaille veroverden, worden vandaag opnieuw in het zonnetje gezet. Nadat ze gisteren al werden gehuldigd in het Holland Heineken (t)Huis, staat vandaag een bezoek aan de minister-president en de koning op het programma. Volg het hier live.

22 februari