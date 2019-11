Ajax scoort en incasseert veel, zowel goals als kaarten

Door Freek Jansen



Met veertien gele kaarten incasseerde Ajax de meeste straffen van alle deelnemers in de Champions League. Vanavond ontbreken Daley Blind en Joël Veltman in Lille vanwege een schorsing. Andre Onana, Lisandro Martinez en Quincy Promes kunnen wel spelen, maar staan op scherp. Bij een volgende gele kaart missen zij het laatste groepsduel met Valencia.



,,Natuurlijk heb je het liever niet, al die kaarten’', sprak Erik ten Hag gisteren tijdens de persconferentie. De verklaring is niet zo eenvoudig. ,,We spelen pressievoetbal, over het hele veld, met ruimte in de rug. Dat kan meespelen, we hanteren een positief agressieve speelwijze. Toch kunnen we soms wel wat slimmer zijn.’'