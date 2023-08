Ajax pikt Jakov Medic op in Tweede Bundesliga: ‘Een van de beste verdedigers in die competitie’

Ajax heeft zich per direct versterkt met Jakov Medic. De Kroatische verdediger komt over van het Duitse Sankt Pauli en tekent een contract tot en met medio 2028 in Amsterdam. De 24-jarige verdediger is gehaald als back-up voor de positie rechts in het centrum van de defensie.

,,Ook al komt hij uit de Tweede Bundesliga, hij heeft zijn kwaliteiten”, verklaart directeur voetbalzaken Sven Mislintat de komst van Medic. ,,Hij was één van de beste centrale verdedigers in die competitie. Hij kan zowel rechts als links centraal achterin spelen. Hij heeft ook weleens als ‘zes’ gespeeld, en soms zelfs als spits. Hij is een heel veelzijdige speler. Dat is ook één van zijn kenmerken.”

De in Zagreb geboren verdediger speelde sinds 2021 bij Sankt Pauli, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. Afgelopen seizoen speelde hij 29 wedstrijden in de Tweede Bundesliga, waarin hij vier keer trefzeker was. Eerder speelde hij voor 1. FC Nürnberg en Wehen Wiesbaden. Bij die laatste club speelde Medic op het derde niveau in Duitsland.

Met Medic haalt Ajax een boomlange en fysiek sterke centrumverdediger in huis, die de Amsterdammers van de nodige kopkracht zal voorzien. Medic wordt niet gehaald als de directe vervanger van Jurriën Timber, die naar Arsenal vertrok. Ajax hoopt zich nog altijd te versterken met Josip Sutalo van Dinamo Zagreb. Technisch directeur Sven Mislintat was afgelopen week opnieuw in Kroatië om een transfer te bespreken, maar er is nog altijd geen akkoord.

Vijfde versterking

Medic is de vijfde zomeraanwinst van Ajax. Eerder versterkten de Amsterdammers zich met Branco van den Boomen (Toulouse), Benjamin Tahirovic (AS Roma), Carlos Borges (Manchester City) en Diant Ramaj (Eintracht Frankfurt). Onder meer Dusan Tadic (Fenerbahçe), Jurriën Timber (Arsenal) en Calvin Bassey (Fulham) vertrokken juist. Ook is Edson Álvarez persoonlijk akkoord met West Ham United.

Medic had bij Sankt Pauli nog een contract voor een jaar. Zijn nieuwe ploeg Ajax sluit vanmiddag de voorbereiding af met een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

