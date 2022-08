Ajax opent in Champions League tegen Rangers, ook schema's PSV, Feyenoord en AZ bekend

Landskampioen Ajax gaat op 13 september op bezoek bij Liverpool en ontvangt op 4 oktober Napoli in de Johan Cruijff ArenA. Ajax speelt op 12 oktober in het stadion Diego Maradona de uitwedstrijd tegen de club uit Napels. De thuiswedstrijd van Ajax tegen Liverpool is voor 26 oktober vastgesteld. Ajax sluit de groepsfase van de Champions League op 1 november af met een uitwedstrijd tegen Rangers FC.

PSV thuis tegen Bodø Glimt, Feyenoord naar Rome

PSV opent de groepsfase van de Europa League op 8 september met een thuiswedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Het uitduel met Arsenal staat voor een week later op het programma. Arsenal is op 27 oktober te gast in het Philips-stadion.



Feyenoord start het Europese avontuur in de Europa League op 8 september met een uitwedstrijd tegen Lazio. Feyenoord mag geen fans meenemen vanwege een straf van de UEFA. De Europese voetbalbond heeft Feyenoord gestraft voor ongeregeldheden vorig seizoen tijdens beide duels met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. Lazio speelt op 3 november in De Kuip tegen Feyenoord.



AZ opent de groepsfase van de Conference League op 8 september met een uitwedstrijd tegen Dnipro-1. Dat duel wordt vanwege de oorlog niet in Oekraïne afgewerkt. Beide ploegen treffen elkaar in het Slowaakse Košice.