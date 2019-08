Ajax op jacht naar ticket voor groepsfase Champions League

Primeur: Dove Zuid-Koreaanse tennisser boekt zege op ATP-toer­nooi

7:56 De Zuid-Koreaan Lee Duck-hee heeft als eerste dove tennisser een duel gewonnen in een hoofdtoernooi van het ATP-circuit, het hoogste niveau in het proftennis. De 21-jarige Aziaat versloeg in de eerste ronde van het toernooi in Winston-Salem de Zwitser Henri Laaksonen in twee sets: 7-6 (4) 6-1.