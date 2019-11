Ajax op dreef in Europese uitduels

Op dit moment kan alleen Bayern München een betere serie overleggen. De kampioen van Duitsland is al elf uitduels in de Champions League ongeslagen. Ajax verloor op 25 november 2014 voor het laatst een uitduel in de Champions League. Paris Saint-Germain was toen met 3-1 te sterk.



Ajax heeft al elf uitduels op rij in het hoofdtoernooi van de Champions League gescoord, na de 0-0 tegen AC Milan op 11 december 2013. De huidige koploper van de eredivisie heeft nog geen enkele van de dertien Europese uitwedstrijden onder trainer Erik ten Hag verloren. De laatste Europese nederlaag op vreemde bodem dateert van 24 augustus 2017 tegen Rosenborg (3-2) in de voorronde van de Europa League, toen Marcel Keizer nog hoofdtrainer was.