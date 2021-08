Ajax ontloopt 'groepen des doods' in Champions League, Koeman moet naar München

Personeels­te­kort loopt op, sollici­tant kan eisen stellen: ‘Gratis woning voor werk in de horeca’

7:00 Nu de arbeidsmarkt weer begint aan te trekken, doen werkgevers harder hun best om talent binnen te halen. Welke aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden worden er in de strijd gegooid? En welke extra’s vinden werknemers de moeite waard om over te stappen naar een andere baan?