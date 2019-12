Ajax onder 19 wint groep in UEFA Youth League

Valencia kwam vijf minuten na rust op voorsprong via de Spaanse spits Jose Contell Lechon. In de 69ste minuut maakte Ajax gelijk via Youri Regeer, die nu gedeeld topscorer is in de UEFA Youth League met vijf goals na zes wedstrijden. Naci Ünüvar kreeg in de blessuretijd nog een goede kans op de 2-1, maar zijn schot werd gekeerd door de doelman van Valencia.