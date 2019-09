Ajax na eerste zege in groepsfase: op naar de kwartfinale?

Vorig seizoen begon Ajax identiek aan het Europese hoofdtoernooi, met een overtuigende 3-0 zege op het Griekse AEK Athene. De halve finale tegen Tottenham Hotspur was uiteindelijk het dramatische eindstation voor de Amsterdammers. Mocht Ajax dit CL-seizoen weer zover reiken, is dat een nieuw hoofdstuk in een bijzondere reeks, die begon in de jaren 90.

1994-1995

Het eerste Champions Leagueseizoen van Ajax spreekt bij menig liefhebber nog altijd tot de verbeelding. Onder leiding van trainer Louis van Gaal beginnen de Amsterdammers hun Europese campagne in de groepsfase met een 2-0 overwinning op AC Milan. Ronald de Boer en Jari Litmanen scoren, in een elftal dat verder bestaat uit louter grote namen. Zonder nederlaag in de groepsfase plaatst Ajax zich voor de kwartfinales van de Champions League, waarin het, onder meer door twee goals van Frank de Boer, eenvoudig afrekent met het Kroatische Hajduk Split. Na een wederom overtuigend thuisoptreden in de halve finale tegen Bayern München, treft Ajax in de finale opnieuw AC Milan. Vijf minuten voor tijd schiet invaller Patrick Kluivert Ajax naar de cup met de grote oren, de Amsterdammers winnen ongeslagen hun eerste Champions League.

Opstelling Ajax in finale tegen AC Milan: Van der Sar; F. De Boer, Blind, Rijkaard, Reiziger; Seedorf (54’ Kanu), Davids, Litmanen (69’ Kluivert); Overmars, R. De Boer, George.

1995-1996

Volledig scherm © ANP Als titelverdediger speelt Ajax het seizoen na de triomf een overtuigende groepsfase. De eerste wedstrijd wordt op 13 september 1995 met 1-0 gewonnen van Real Madrid. In het Olympisch Stadion zorgt Marc Overmars na een klein kwartier spelen voor de enige treffer van de wedstrijd. Ajax weet die groepsfase slechts één wedstrijd niet te winnen, op bezoek bij Grasshoppers blijft het 0-0.



In de kwartfinale is de titelverdediger te sterk voor Borussia Dortmund, waarna Ajax in de halve finale het Griekse Panathinaikos tegenkomt. De Amsterdammers lijden een 0-1 thuisnederlaag, maar die wordt in Griekenland zorgvuldig weggepoetst: 0-3. Jari Litmanen neemt twee treffers voor zijn rekening, deels goed voor zijn uiteindelijke totaalscore van negen treffers dat Champions Leagueseizoen. De finale verliest Ajax in een weinig spectaculaire wedstrijd na penalty’s van Juventus, missers van Edgar Davids en Sonny Silooy doen de Amsterdammers de das om.



Opstelling Ajax in finale tegen Juventus: Van der Sar; Bogarde, Blind, Silooy; F. De Boer (68’ Scholten), Davids, R. De Boer (90’ Wooter), Litmanen; Musampa (46’ Kluivert), Kanu, George.

1996-1997

Volledig scherm Ajax werd in 1997 met 4-1 opzijgezet door Juventus. Attilio Lombardo is blij met zijn treffer. © ADN archief Voor het derde seizoen op rij begint Ajax de groepsfase met een overwinning. Litmanen is met zijn vroege goal (derde minuut) de matchwinner in een nipte 0-1 zege bij het Franse AJ Auxerre. Ajax gaat die groepsfase twee keer onderuit in eigen huis (tegen Auxerre en Grasshoppers), maar kroont zich desondanks tot groepswinnaar. In de kwartfinale wacht Atlético Madrid.



Na verlenging in de Spaanse hoofdstad bereikt Ajax opnieuw de halve finale van de Champions League. Dani en Tijani Babangida kronen zich met doelpunten in de verlenging tegen Atlético tot goudhaantjes. In de halve finale wacht met Juventus een mogelijke revanche voor de verloren finale van een jaar eerder, maar de Italianen zijn dit keer veel te sterk. In Amsterdam wordt het 1-2, in Turijn gaat Ajax er met 4-1 vanaf.



Opstelling Ajax in halve finale tegen Juventus: Van der Sar; Bogarde, F. De Boer, Blind, Melchiot; Scholten (57’ Musampa), Witschge (80’ Juan), Overmars, R. De Boer; Babangida, Litmanen.

2002-2003

Na vijf jaar zonder Champions League-succes, waarin Ajax vier keer niet eens de groepsfase wist te bereiken, keren de Amsterdammers in het seizoen 2002-2003 terug. In de eerste groepswedstrijd wordt Olympique Lyon met 2-1 verslagen in de Arena. Man van de wedstrijd is niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic met twee doelpunten. Ajax eindigt uiteindelijk, net als Lyon, met acht punten in groep D. De Fransen hebben een beter doelsaldo, maar op basis van onderling resultaat plaatst het Ajax van huidig bondscoach Ronald Koeman zich als nummer 2 toch voor de tweede poulefase.

Daarin houden de Amsterdammers met vier gelijke spelen en twee overwinningen Arsenal en AS Roma achter zich. De kwartfinale is vervolgens het eindstation voor Ajax. Na de bloedeloze 0-0 in Amsterdam gaat Ajax in Milaan met 3-2 ten onder, dankzij een doelpunt in de allerlaatste minuut van oud-Feyenoorder Jon Dahl Tomasson.

Opstelling Ajax in kwartfinale tegen AC Milan: Lobont; Chivu, Pasanen, Van Damme (46’ Litmanen), Trabelsi; Sneijder, O’Brien, Yakubu; Pienaar (84’ De Jong), Ibrahimovic, Van der Meijde (89’ Bergdölmo).

Volledig scherm © AP Volledig scherm © Pim Ras

2018-2019

Vorig seizoen behoeft eigenlijk weinig uitleg. Via onder meer twee doelpunten van Nicolás Tagliafico, gisteravond ook trefzeker, klopt Ajax AEK Athene in het eerste duel van de groepsfase (3-0). De Amsterdammers eindigen achter Bayern München uiteindelijk als tweede in groep E, en plaatsen zich voor de achtste finales tegen Real Madrid.

Vanaf dat moment belandt Ajax in een sprookje. Real Madrid wordt in het eigen Santiago Bernabéu met 4-1 opzij gezet, waarna Ajax ook afrekent met CL-rivaal Juventus in de kwartfinales. De welbekende buikschuiver van technisch directeur Marc Overmars in Turijn was een beeldend vervolg van het Europese succes, dat zich lijkt door te zetten tegen Tottenham Hotspur. Ajax komt in eigen huis op een 2-0 voorsprong, maar ziet de finale door drie goals van Lucas Moura alsnog in rook opgaan. Ajacieden vallen verslagen op het veld, als de Braziliaan in de laatste seconde van de blessuretijd voor de derde keer André Onana passeert.

Opstelling Ajax in halve finale tegen Tottenham Hotspur: Onana; Tagliáfico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Schöne (60’ Veltman); Tadic, Van de Beek (90’ Magallán), Ziyech; Dolberg (67’ Sinkgraven).