Ajax moet vanavond het hoofd koel houden in ‘heksenketel’

5 augustus De 106de editie van de Tour de France heeft Parijs bereikt. Dat betekent dat de tijd van de criteriums is aangebroken. Boxmeer trapte maandag 29 juli af met Daags na de Tour, de traditionele opener van de criteriumperiode. Maar er is meer. In totaal worden de komende weken zes criteriums verreden in Brabant. Een overzicht.