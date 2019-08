Ajax moet in eigen huis de klus klaren tegen APOEL

US Open Overtui­gend begin van Bertens in New York

27 augustus Kiki Bertens is prima begonnen aan het vierde en laatste grand slam van het jaar. Ze versloeg in de openingsronde van de US Open de Spaanse Paula Badosa: 6-4, 6-2. Het was voor de als zevende geplaatste Nederlandse een ideale opwarmer voor het echte werk.