Ajax moet gaan ‘vliegen’ tegen ‘circus en treiterploeg Getafe’

Larsson voor 5 miljoen euro op weg naar China

26 februari Sam Larsson kan een lucratief contract tekenen in China bij Guangzhou R&F, de club waar Giovanni van Bronckhorst trainer is. De Zweedse linkerspits van Feyenoord, die door de blessure van Luis Sinisterra weer basisspeler was in de Kuip, kan Feyenoord de komende dagen naar verluidt bijna 5 miljoen euro opleveren.