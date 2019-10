Ajax moet door straf UEFA zonder fans naar Chelsea in CL

De UEFA opende een tuchtzaak nadat Ajax-fans tijdens de uitwedstrijd begin deze maand tegen Valencia (0-3 winst) vernielingen hadden aangericht. De straf valt extra hoog uit omdat de club nog een voorwaardelijke straf open had staan na wangedrag van fans vorig jaar in Lissabon, waar Ajax het opnam tegen Benfica.

Ajax dient ook nog een bedrag van 18 duizend euro te betalen wegens onbehoorlijk gedrag van het team. Die sanctie wordt opgelegd bij vijf of meer gele kaarten voor dezelfde ploeg. In Valencia werden zes spelers van de ploeg van trainer Erik ten Hag op de bon geslingerd.

Schade vergoeden

Ajax moet van de UEFA binnen dertig dagen contact met Valencia opnemen om de schade te vergoeden die de Nederlandse bezoekers hebben aangericht in het stadion. De Amsterdamse clubleiding heeft om aanvullende informatie gevraagd bij de UEFA. Daarna wordt gekeken of er beroep wordt aangetekend.

In afwachting van de uitspraak van de tuchtcommissie van de UEFA was Ajax nog niet begonnen met de verkoop van tickets voor het duel in Londen. De kampioen van Nederland had slechts 750 kaartjes toegewezen gekregen van de Engelse autoriteiten, die aanvankelijk helemaal geen fans van Ajax wilden toelaten op Stamford Bridge vanwege het recente wangedrag in Europa van de Amsterdamse aanhang.