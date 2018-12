Ajax moet aan de bak: Nederland heeft CL-ticket nog lang niet binnen

Door Wietse Dijkstra



De Schotten bewezen ons land gisteravond in de Europa League bepaald geen dienst. Celtic verloor op eigen veld van groepswinnaar Red Bull Salzburg (1-2) en Rangers ging met 1-0 onderuit bij Rapid Wien, dat tot overmaat van ramp ook nog eens een ronde verder kwam door die zege. Oostenrijk heeft daardoor nog twee ploegen die na de winterstop punten kunnen pakken in Europa. Nederland is door de uitschakeling van PSV volledig afhankelijk geworden van de prestaties van Ajax.

Volledig scherm Fans van Celtic tegen RB Salzburg. © Getty Images Op de ranglijst van de UEFA over de laatste vijf seizoenen staat Nederland nog altijd elfde, de plek die normaal gesproken volstaat om in het seizoen 2020-2021 weer verzekerd te zijn van rechtstreekse Champions League-deelname. De voorsprong op de concurrent is echter miniem. Oostenrijk hoeft nog slechts 0,183 punt in te lopen. En dat is met 0,2 punt voor een gelijkspelletje geen al te moeilijke opgave.

Uitgangspositie

Wat de uitgangspositie op de coëfficiëntenlijst betreft kende Nederland een dramatische week. Dat PSV 1-1 speelde bij Inter en Ajax een spectaculaire 3-3 uit het vuur sleepte tegen Bayern was lang niet slecht, maar leverde in totaal slechts 0,4 punt op. Rapid Wien en Red Bull Salzburg harkten 0,8 punt bij elkaar.

Zowel in de Champions League als in de Europa League is een overwinning goed voor 2 punten en een gelijkspel voor 1. Die punten moeten worden gedeeld door het totale aantal deelnemers van een land. In het geval van Nederland en Oostenrijk is dat 5. Ajax verdiende een heel punt omdat het bereiken van de knockoutfase in de Champions League 5 bonuspunten (gedeeld door 5) opleverde. De Europa League kende in deze fase nog geen bonus.

Vanaf de achtste finales krijgen clubs in beide toernooien 1 punt (gedeeld door 5) voor het bereiken van een volgende ronde (kwartfinale, halve finale en finale). Voor Red Bull Salzburg en Rapid Wien, die in de Europa League bij de laatste 32 zitten, valt er nu dus nog niets extra’s te verdienen op. Maar Oostenrijk heeft natuurlijk wel twee ploegen in een toernooi waarin je makkelijker een resultaat boekt dan in de Champions League.

Nederland is in de strijd om een rechtstreeks CL-ticket volledig afhankelijk van Ajax, dat nog punten zal moeten pakken om Oostenrijk voor te blijven.