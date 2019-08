Ajax met Álvarez en Van de Beek naar Griekenland

De Mexicaan Álvarez was de laatste dagen in afwachting van zijn werkvergunning. Die is in orde gemaakt. Rond Donny van de Beek nemen de geruchten over een transfer naar Real Madrid steeds hardnekkige vormen aan. Ajax hoopt nog over de middenvelder te beschikken in de duels met PAOK Saloniki. De vraag is bijna niet meer of hij vertrekt, maar wanneer hij vertrekt. De Spaanse topclub wil de aanvallende middenvelder snel inlijven.