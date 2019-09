Ajax kiest ook tegen Lille voor de aanval

Door Freek Jansen



Kan het nog een keer? Een sprookjesseizoen op het allerhoogste podium? Die vraag hangt vanavond boven de eerste groepswedstrijd van de ploeg van Erik ten Hag. Vorig seizoen speelde Ajax zich van de ene naar de andere verrassing. Een aaneenschakeling van mooie resultaten, ook nog eens voortkomend uit veelal oogstrelend spel.

Enquete Poll Wat gaat Ajax-Lille worden? Zege Ajax

Zege Lille

Gelijkspel Wat gaat Ajax-Lille worden? Zege Ajax (72%)

Zege Lille (12%)

Gelijkspel (16%)

Ook in Frankrijk is de nieuwe reputatie van Ajax alom bekend. Lille zal zich erop instellen, de ruimtes klein maken en voor de snelle counter als wapen gaan. De Amsterdammers zijn het inmiddels wel gewend. ,,Alle ploegen spelen tegen Ajax op de omschakeling’’, zei Erik ten Hag gisteren tijdens de persconferentie nog maar eens. ,,We weten dat we de restverdediging op orde moeten hebben en de veldbezetting goed moet zijn. Zoals wij spelen, dat is het moeilijkste dat er is. Dat luistert allemaal heel nauw. Maar wij willen altijd dicteren en op de helft van de tegenstander spelen.’’

Ajax blijft dicht bij zichzelf en kiest de aanval. De offensieve wapens zijn nog alom aanwezig en zullen vanavond ongetwijfeld zichtbaar worden. De vraag is vooral of Ajax stabiel genoeg is als het de bal verliest. Dit seizoen toont de ploeg in de omschakeling een kwetsbaar gezicht. PAOK Saloniki en SC Heerenveen wisten er onder meer niet van te profiteren, maar Lille is van een andere orde.

De Fransen eindigden als nummer twee in Ligue 1 achter grootmacht Paris Saint-Germain. ,,Een internationale ploeg, met Portugese en Afrikaanse invloeden buiten de Franse impulsen.’’ In een groep waarin de vier clubs weinig in kwaliteit van elkaar verschillen, is de thuiswedstrijd op papier de makkelijkste van de zes duels. Maar tussen theorie en praktijk zit in het voetbal nog wel eens een groot verschil. Dat heeft Ajax vorig seizoen met de triomftocht in de Champions League wel aangetoond.