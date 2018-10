Ajax kan grote stap zetten naar overwintering in Champions League

NAC-middenvel­der El Allouchi: ‘Wij een degradatie­kan­di­daat? Kom op zeg’

6:35 Middenvelder Mounir El Allouchi maakte zondag zijn rentree bij NAC na drie wedstrijden op de bank te hebben gezeten. ,,Wij een degradatiekandidaat? Kom op zeg, we hebben negen wedstrijden gespeeld. Tuurlijk, we hebben signalen afgeven dat we echt slecht waren. Maar om nu te zeggen: wij zijn een degradatiekandidaat...” Mounir El Allouchi schudt het hoofd.