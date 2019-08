Ajax in mogelijke play-off Champions League tegen Qarabag of Apoel

De mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs van de Champions League zijn bekend. De Amsterdammers staan dan tegenover het Cypriotische Apoel Nicosia of Qarabag uit Azerbeidzjan. Daarvoor moet Ajax wel eerst afrekenen met PAOK Saloniki.

Het eerste duel van de laatste voorronde van de Champions League wordt gespeeld op 20/21 augustus. Een week later is de return. De Amsterdammers zouden dan beginnen met een uitduel, zo wees de loting van vandaag in Nyon uit. Andere mogelijke tegenstanders waren: Young Boys, Rosenborg, Slavia Praag en Maribor.

Apoel Nicosia is de kampioen van Cyprus. De ploeg kwam in het seizoen 2017-2018 uit in de groespfase van de Champions League waarin het verloor van Real Madrid en Tottenham Hotspur maar ook twee keer Borussia Dortmund op 1-1 hield. In het seizoen 2014-2015 kwamen de Cyprioten in de groepsfase uit tegen Ajax. De Amsterdammers speelden uit met 1-1 gelijk en wonnen thuis met 4-0. Bij Apoel staat doelman Boy Waterman onder contract.

Qarabag bereikte één keer de groepsfase van de Champions League. Dat was in het seizoen 2017-2018 waarin het twee punten behaalde door twee keer gelijk te spelen tegen Atlético Madrid. Het afgelopen seizoen kwam de kampioen van Azerbeidzjan uit in de Europa League waarin het een poule met Arsenal en Sporting niet overleefde.

Ajax staat morgen in de derde voorronde van de Champions League tegenover het Griekse PAOK Saloniki. Volgende week is de return in Amsterdam. Mocht Ajax uitgeschakeld worden door de Griekse kampioen dan krijgt het nog een kans in de Europa League play-off.