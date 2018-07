Ajax hoopt negatieve reeks tegen Oostenrijkers te doorbreken

Ajax heeft het niet zo met Oostenrijkse tegenstanders de laatste jaren. Sinds de 3-0 overwinning op Austria Wien (2 november 2006) in de groepsfase van de UEFA Cup won Ajax al vier wedstrijden niet meer van een opponent uit Oostenrijk. In de dubbele confrontaties met Rapid Wien (2015/2016) en Red Bull Salzburg (2013/2014) werd er één keer gelijkgespeeld en drie keer verloren. De duels met Red Bull Salzburg (3-0 en 3-1 nederlaag) waren tevens de laatste Europese duels van Daley Blind voor Ajax. Hij maakt mogelijk zijn rentree vanavond. Niet alleen tegen Oostenrijkse clubs gaat het de laatste wedstrijd niet lekker met Ajax in Europa. Überhaupt werden (na de 4-1 overwinning in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon) de laatste zes Europese wedstrijden niet gewonnen door de Amsterdammers. Tegenstanders in die niet-gewonnen wedstrijden waren Olympique Lyon, Manchester United, OGC Nice en Rosenborg. Sturm Graz heeft echter ook niet echt een fraaie Europese reeks achter de rug. Slechts één van de laatste twaalf Europese wedstrijden werd gewonnen. Dat was de 3-0 overwinning op Mladost op 20 juli 2017.

Staafincident

Sturm Graz is de Oostenrijkse club met de meeste deelnames in het hoofdtoernooi van de Champions League. Van 1998 tot en met 2001 speelde de club drie seizoenen achter elkaar in het hoofdtoernooi. Sindsdien lukte het de club uit Graz echter nooit meer. Sinds Austria Wien in 2014 is er sowieso geen enkele Oostenrijkse club meer actief geweest op het miljardenbal.



De laatste keer dat Ajax actief was in de groepsfase was in het seizoen 2014/2015. Maar de laatste keer dat Ajax via de kwalificaties het hoofdtoernooi van de Champions League haalde, was alweer in 2010/2011 toen er van PAOK en Dinamo Kiev gewonnen werd in de voorrondes.



Ajacieden zullen hun hoop dit seizoen onder meer gevestigd hebben op de nieuwe sterspeler, Dušan Tadic. Qua statistieken betreft is er voor vanavond in elk geval goed nieuws. Tadic scoorde óf gaf een assist tijdens zijn debuut bij zijn laatste drie clubs: een assist bij FC Groningen tegen Ajax, een goal voor FC Twente tegen Santa Coloma en een assist voor Southampton tegen Liverpool.