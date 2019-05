Ajax heeft 88 procent kans op Champions League-finale

Tien bijzondere cijfersNa de 0-1 zege bij Tottenham Hotspur staat Ajax op de drempel van de finale van de Champions League in Madrid op zaterdag 1 juni. Hoe bijzonder is deze prestatie eigenlijk? Tien statistieken en feitjes op een rij.

88 procent kans op finale

Op basis van historische resultaten in alle Europese clubcompetities, heeft Ajax na het resultaat van gisteravond in Londen een kans van 88 procent om de Champions League-finale te bereiken. Dit zegt echter vrij weinig, want voor de return bij Real Madrid (na de 1-2 in Amsterdam) werd Ajax een kans van 6 procent toegedicht om de kwartfinale te bereiken. In de return in Madrid won Ajax echter met 1-4. Na het 1-1 gelijkspel tegen Juventus in Amsterdam werd Ajax een kans van 27 procent toegedicht om door te gaan naar de halve finale, maar met een knappe 1-2 zege in Turijn slaagde de ploeg van Erik ten Hag daar glansrijk in.

32 punten

Slechts één keer verloor Ajax deze Champions League-campagne, die nu al zeventien wedstrijden duurt. Daarin behaalde de Amsterdammers 32 punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA. Dat zijn meer punten dan de andere halve finalisten FC Barcelona (28), Liverpool (24) en Tottenham Hotspur (23) bijeen voetbalden dit seizoen.

Alle uitduels gewonnen

In de knock-out fase won Ajax nu al zijn uitwedstrijden. Hierin slaagden eerder alleen Bayern München in 2013 en Real Madrid in 2018. Die teams wonnen ook allebei de Champions League. Slaagt Ajax daar ook in?

44 landen

In deze Champions League-campagne heeft Ajax in zijn eentje meer punten voor de coëfficiëntenranglijst veroverd dan 44 landen in totaal deden. Hieronder vallen onder andere Schotland, Oostenrijk, Oekraïne, Turkije en Griekenland.

Vijf meer dan alle andere Nederlandse clubs samen

Volledig scherm Jan Vennegoor of Hesselink viert zijn goal bij AS Monaco op 9 maart 2005. © REUTERS Hoe bijzonder de prestatie van Ajax is, tonen de drie gewonnen uitduels misschien wel aan. Sinds het begin van de Champions League in 1992 wonnen andere Nederlandse clubs slechts één uitduel in de knock-outfase van de Champions League. Dat was PSV op 9 maart 2005 bij AS Monaco: 0-2 door goals van Jan Vennegoor of Hesselink en DaMarcus Beasley. Ajax won dit seizoen dus al drie uitduels in de knock-outfase. Eerder deden de Amsterdammers dit al tegen Borussia Dortmund (1996), Panathinaikos (1996) en Atlético Madrid (1997).

Doelpuntenrecord in zicht

Met twintig doelpunten in de Champions League kan Ajax het eigen doelpuntenrecord uit het seizoen 1995/1996 uit de boeken schieten. Alleen in dat seizoenen scoorden de Amsterdammers vaker in de Champions League (22) dan in deze editie.

Eerste zege in 22 jaar

Ajax won gisteravond voor het eerst een wedstrijd in de halve finale van de Champions League sinds 17 april 1996 in Griekenland, toen met 0-3 werd gewonnen van Panathinaikos door goals van Jari Litmanen (2x) en Nordin Wooter. De doelpuntenmaker van gisteravond, Donny van de Beek, werd een jaar later pas geboren.

Volledig scherm Jari Litmanen viert zijn 0-1 tegen Panathinaikos op 17 april 1996. © anp

Geen tegengoal

Ajax hield gisteravond ook voor het eerst sinds 17 april 1996 een clean sheet in een uitwedstrijd in de knock-outfase van de Champions League. Het was voor Tottenham Hotspur juist voor het eerst na twintig opeenvolgende wedstrijden in de Champions League dat ze niet tot scoren kwamen. Dit gebeurde voor het laatst op 2 november 2016, toen Bayer Leverkusen met 0-1 won op Wembley.

Transferuitgaven

Van de vier clubs in de halve finales van de Champions League heeft Ajax in de afgelopen vijf jaar veel minder geld uitgegeven dan de drie andere teams.

• FC Barcelona: 930 miljoen euro

• Liverpool: 770 miljoen euro

• Tottenham Hotspur: 445 miljoen euro

• Ajax: 145 miljoen euro

Bijna jaartje rond

Mocht Ajax de finale van de Champions League halen, dan heeft de ploeg van Erik ten Hag bijna ‘een heel jaar rond’ gevoetbald. De finale in Madrid is op zaterdag 1 juni, de eerste training van dit seizoen was op 20 juni 2018.