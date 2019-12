Ajax gaat niet achterover leunen: ‘Wij willen winnen’

Amsterdam leeft toe naar de climax in groep H van de Champions League. Ajax heeft aan een gelijkspel genoeg tegen Valencia, maar is niet van plan om achterover te leunen.

Door Freek Jansen



,,Dat zit niet in ons spel, wij willen winnen.’’ Zowel Erik ten Hag als Donny van de Beek was gisteren resoluut in het antwoord op de vraag of Ajax tijdens de wedstrijd gaat rekenen. Een puntendeling met Valencia volstaat, maar de Amsterdammers willen voor de overwinning gaan.

In Spanje won Ajax begin oktober met 0-3, maar een makkelijke overwinning was het allerminst. Vanavond verwacht Ten Hag dan ook een strijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. ,,Ajax en Valencia zijn twee ploegen die voetballend heel erg sterk zijn, we zullen zien wie de sterkste is’’, aldus Ten Hag. ,,Ze hebben een goede vorm, goede uitgangspunten gebaseerd op dynamiek en snelheid, en zijn sterk in de omschakeling.’’

De kans is groot dat Noa Lang vanavond opnieuw speelminuten maakt. De talentvolle buitenspeler is een belangrijke optie voor op de vleugels, aangezien met David Neres, Zakaria Labyad en Quincy Promes drie buitenspelers door blessures niet in actie kunnen komen. ,,Noa is iemand die in het aanvallende gedeelte diepgang en acties heeft, tot combinaties komt en gevaarlijk kan zijn. Uiteindelijk kan dat ook leiden tot aanvallend rendement, zoals we tegen FC Twente zagen.’’

Ajax en Valencia trappen om 21.00 af in de Johan Cruijff Arena. Op hetzelfde moment beginnen Chelsea en Lille OSC aan hun laatste groepsduel.

