Ajax-fans welkom bij kraker tegen Juventus in Turijn

De Europese voetbalbond UEFA was een onderzoek gestart na misdragingen van Ajax-fans rond en tijdens het gewonnen uitduel met Real Madrid (4-1) in de achtste finale.



Supporters van Ajax vernielden in Estadio Santiago Bernabéu een veiligheidsnet en zouden voorwerpen op het veld hebben gegooid.



Er werd gevreesd voor een zwaardere sanctie, omdat Ajax nog een voorwaardelijke straf van één Europese uitwedstrijd zonder publiek open had staan, na de uitwedstrijd tegen Benfica.